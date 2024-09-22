  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
50

«Ман Сити» с декабря не проигрывает в АПЛ. Поражений нет 28 матчей

«Арсенал» не смог прервать серию «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы, выступая в большинстве весь второй тайм на своем поле, сумела забить в концовке – 2:2.

В последний раз до этого дня «горожане» проигрывали в АПЛ 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле». С тех пор у них 28 матчей без поражений в чемпионате.

28 сентября «Ман Сити» встретится с «Ньюкаслом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Стоунза на 98-й принес «Ман Сити» ничью с «Арсеналом» – 2:2! Троссарда удалили в 1-м тайме, у Холанда гол
59856 минут назад
Гвардиола пнул кресло после гола Калафьори в ворота «Сити». Он был недоволен, что «Арсенал» разыграл мяч без свистка в центре поля
33сегодня, 16:29Фото
Холанд повторил рекорд Роналду, забив 100 голов в 105 матчах за клуб из топ-5 лиг в XXI веке
33сегодня, 16:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 5 голов «Вильярреалу», «Атлетико» против «Райо», «Атлетик» победил «Сельту»
3537 минут назад
«Барселона» разнесла «Вильярреал» – 5:1! Левандовски и Рафинья сделали по дублю, Роберт не забил пенальти, тер Стеген получил травму
3967 минут назад
«Сити» Гвардиолы выиграл 9 из 14 матчей против «Арсенала» Артеты. Пеп не побеждает в 4 играх подряд
38 минут назад
Ямаль забил 6 голов и сделал 14 ассистов в 22 последних матчах за «Барселону» и Испанию
1012 минут назад
«Зенит» с 23 очками лидирует в Мир РПЛ. У «Краснодара» и «Локо» по 21, «Динамо» – 17, «Спартака» – 16
1120 минут назад
Тикнизян получил повреждение в концовке матча с «Пари НН» – он ушел в раздевалку с врачом. Защитник «Локо» вышел на замену на 58-й минуте
629 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Милана», «Рома» разгромила «Удинезе», «Фиорентина» победила «Лацио»
10830 минут назадLive
«Локомотив» выиграл 10 из 11 последних матчей. Дальше – «Спартак»
2036 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» поделил очки с «Динамо», «Локомотив» обыграл «Пари НН» в гостях, «Химки» и «Оренбург» не забили
210139 минут назад
Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН» – 3:1! Воробьев тоже забил
4240 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» против «Аль-Орубы», «Аль-Наср» сыграет в понедельник, «Аль-Хилаль» – во вторник
сегодня, 15:38Live
Три гола «Вильярреала» в ворота «Барсы» были отменены бригадой Бускетса из-за офсайда
1010 минут назад
Левандовски не забил с пенальти «Вильярреалу» – попал в штангу. Мог быть хет-трик
327 минут назад
«Рома» разгромила «Удинезе» в первом матче после отставки де Росси – 3:0
935 минут назад
«Лион» – «Марсель». Ляказетт, Матич, Гринвуд и Ваи играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
36 минут назад
«Райо Вальекано» – «Атлетико». Альварес и Серлот в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
36 минут назад
«Интер» – «Милан». Лаутаро, Тюрам, Меньян, Леау и Мората играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1437 минут назад
Тюкавин о 2-м голе «Спартаку»: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его»
10сегодня, 17:31
«Боруссия» Дортмунд проиграла впервые в сезоне – 1:5 со «Штутгартом». Ундав сделал дубль, у Миттельштедта два ассиста
28сегодня, 17:23
Калафьори травмировал бедро в игре «Арсенала» с «Сити». Защитник забил дальним ударом в 1-м тайме
2сегодня, 17:15