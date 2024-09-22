«Ман Сити» с декабря не проигрывает в АПЛ. Поражений нет 28 матчей

«Арсенал» не смог прервать серию «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы, выступая в большинстве весь второй тайм на своем поле, сумела забить в концовке – 2:2.

В последний раз до этого дня «горожане» проигрывали в АПЛ 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле». С тех пор у них 28 матчей без поражений в чемпионате.

28 сентября «Ман Сити » встретится с «Ньюкаслом».