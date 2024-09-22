«Ман Сити» с декабря не проигрывает в АПЛ. Поражений нет 28 матчей
«Арсенал» не смог прервать серию «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы, выступая в большинстве весь второй тайм на своем поле, сумела забить в концовке – 2:2.
В последний раз до этого дня «горожане» проигрывали в АПЛ 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле». С тех пор у них 28 матчей без поражений в чемпионате.
28 сентября «Ман Сити» встретится с «Ньюкаслом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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