Хавбек «Барсы» Касадо: «Я бы подписал Холанда, если бы стал Деку на один день»
Марк Касадо хотел бы подписать Эрлинга Холанда в «Барселону».
Полузащитнику каталонцев задали вопрос, какого игрока он бы подписал в команду, если бы занял место спортивного директора Деку на один день.
«Если бы я стал Деку на один день?
Последую примеру Педри, который всегда отвечает – Холанд», – заявил 21-летний хавбек каталонцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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