Хавбек «Барсы» Касадо: «Я бы подписал Холанда, если бы стал Деку на один день»

Марк Касадо хотел бы подписать Эрлинга Холанда в «Барселону».

Полузащитнику каталонцев задали вопрос, какого игрока он бы подписал в команду, если бы занял место спортивного директора Деку на один день.

«Если бы я стал Деку на один день?

Последую примеру Педри , который всегда отвечает – Холанд », – заявил 21-летний хавбек каталонцев.