«Спартак» 8 матчей не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 4 ничьих. Дальше – «Локомотив»
«Спартак» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 8 матчей.
Команда Деяна Станковича разделила очки с «Динамо» (2:2) в 9-м туре.
Красно-белые уступили в первом матче чемпионата 21 июля, после чего одержали четыре победы и четырежды сыграли вничью.
В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом» – это произойдет 28 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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