«Спартак» 8 матчей не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 4 ничьих. Дальше – «Локомотив»

«Спартак» продлил серию без поражений в Мир РПЛ до 8 матчей.

Команда Деяна Станковича разделила очки с «Динамо » (2:2) в 9-м туре.

Красно-белые уступили в первом матче чемпионата 21 июля, после чего одержали четыре победы и четырежды сыграли вничью.

В следующем туре «Спартак » встретится с «Локомотивом» – это произойдет 28 сентября.