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У Барко из «Спартака» 4+3 в 8 матчах РПЛ, 3 гола забито с пенальти

Эсекиэль Барко из «Спартака» результативен в Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» забил гол с пенальти в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Динамо».

У Барко 4 гола и 3 ассиста в 8 матчах РПЛ. При этом 3 гола забил с пенальти.

Статистика Барко доступна здесь.

Опубликовано: Sports
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЭсекиэль Барко
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