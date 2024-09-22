У Барко из «Спартака» 4+3 в 8 матчах РПЛ, 3 гола забито с пенальти

Эсекиэль Барко из «Спартака» результативен в Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» забил гол с пенальти в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Динамо».

У Барко 4 гола и 3 ассиста в 8 матчах РПЛ. При этом 3 гола забил с пенальти.

Статистика Барко доступна здесь .