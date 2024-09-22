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  • Иванов после ВАР поставил пенальти за игру рукой Дасы в ворота «Динамо». Барко реализовал
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Иванов после ВАР поставил пенальти за игру рукой Дасы в ворота «Динамо». Барко реализовал

В ворота «Динамо» был назначен пенальти.

На 20-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ Хесус Медина из «Спартака» простреливал от лицевой и попал в руку защитнику Эли Дасы.

Главный арбитр Сергей Иванов после ВАР решил назначить пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
фото
logoСергей Сергеевич Иванов
logoЭли Даса
logoХесус Медина
logoЭсекиэль Барко
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