Иванов после ВАР поставил пенальти за игру рукой Дасы в ворота «Динамо». Барко реализовал

В ворота «Динамо» был назначен пенальти.

На 20-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ Хесус Медина из «Спартака» простреливал от лицевой и попал в руку защитнику Эли Дасы.

Главный арбитр Сергей Иванов после ВАР решил назначить пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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