Иванов после ВАР поставил пенальти за игру рукой Дасы в ворота «Динамо». Барко реализовал
В ворота «Динамо» был назначен пенальти.
На 20-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ Хесус Медина из «Спартака» простреливал от лицевой и попал в руку защитнику Эли Дасы.
Главный арбитр Сергей Иванов после ВАР решил назначить пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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