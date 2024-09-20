Дедлайн – 21 сентября (суббота) в 14:00.

Разбираем пики на 9-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Спартак» vs «Динамо» – на каких игроков ставим?

Кого из игроков оставляем в основе и есть ли смысл в обороне одной из команд.

Gumball300 , 96-е место

Руслан – игрок h2h-клуба «Сборная Фантазевича», выступающего в Первой лиге h2h-чемпионата РПЛ.

– Однозначно «Спартак». Защитника «Спартака» тоже оставляю. Оборону «Динамо» брать не советую.

Valentin Grabenovsky , 110-е место

Валентин – игрок h2h-клуба Fosters, выступающего в Первом дивизионе h2h-чемпионата РПЛ.

– Матч заклятых друзей-соперников всегда проходит с огоньком. 0:0 было последний раз в 2019-м, и то с обилием моментов. Я бы поставил на пенальти и удаление. И обе забьют – возможно, даже с тоталом больше 2,5. Следовательно, я оставляю Эсекиэля Барко, Бителло, а Срджана Бабича продаю (чтобы взять Максима Осипенко), а Эли Дасу отправлю в запас.

Если есть атака – оставляем. Защиту даже не рассматриваем, тем более откровенно атакующих защитников – например, латералей – в этих командах нет.

skip-i-rich, 4080-е место

Сергей – генеральный менеджер h2h-клуба Ice Planet, выступающего в Премьер-лиге h2h-чемпионата РПЛ. Серебряный призер фэнтези чемпионата Франции в сезоне-2019/20.

– Есть ощущение, что матч будет веселый. Предположу «обе забьют» и «тотал больше 2,5». Эсекиэль Барко уже у всех, если Угальде тоже есть – можно оставлять. У «Динамо» немного сложнее: Бителло, скорее всего, пригодится, а вот Константин Тюкавин, учитывая форму – не уверен. Есть интересный персонаж – Эль-Мехди Маухуб. Выходя с лавки, он сделал 1+1, а также Хорхе Карраскаль, который хорошо смотрится в последних матчах.

Защита не нужна. у «Динамо» ее просто нет. А спартаковец Срджан Бабич – да, может совершить результативные действия, но в этом туре лучше предпочесть ему кого-нибудь понадежнее из других матчей.

Кого взять вторым пиком из «Ростова»?

У ростовчан прекрасный календарь. Роналдо, понятно, мастхэв. А кто пригодится еще?

Gumball300: Можно рискнуть и взять Алексея Сутормина. Более надежный вариант – Егор Голенков. А Роналдо можно даже сделать капитаном.

Valentin Grabenovsky: Осипенко. Пенальтист-защитник нужен. Тем более против более слабой команды – «Динамо» Махачкала. Роналдо на этот матч у меня возвращается с лавки в основу.

skip-i-rich: Второй пик из «Ростова», на мой взгляд, это выбор между Андреем Ланговичем и Алексеем Суторминым. Андрей стабилен (1+2), Алексей играет выше защитника, забил в Кубке и отдал пас в чемпионате. Максим Осипенко и Илья Вахания пока не оправдывают стоимость, а нападающие – Николай Комличенко и Егор Голенков – сменяют друг друга, есть риск не угадать. Да и заносят нерегулярно.

Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с полезными заметками и наблюдениями

Нужен бюджетный форвард – кто лучший?

Ищем недорогое усиление атаки на ближайшие два-три тура.

Gumball300: Саид Сахархизан из «Оренбург» за 6,5. Очень пожалел, что не взял его в прошлом туре. Впереди два хороших матча с «Химками» и «Пари НН», затем «Зенит» и снова два домашних матча с «Крыльями Советов» и «Рубином». А «Оренбург» дома хорош. Альтернатива, но плохая, Антон Заболотный за 7.

Valentin Grabenovsky: Лучший календарь у «Крыльев», но брать некого, а Иван Сергеев дорогой. Можно рассмотреть нападающих «Оренбурга» (Сахархизан) и «Химок» (Заболотный). Но никого из них у меня самого в составе не будет.

skip-i-rich: Есть несколько любопытных вариантов. Антон Заболотный (2+2, «Химки») – «Оренбург» дома, «Крылья» в гостях, но дальше, правда, гостевой «Краснодар». Саид Сахархизан (4+1, «Оренбург») – «Химки» в гостях, «Пари НН» дома, потом, увы, «Зенит». У «Пари НН» есть Хуан Мануэль Боселли (2+1), в этом туре играть дома с «Локомотивом», зато следом «Оренбург» и «Акрон», но в гостях.

Дедлайн 9-го тура – 21 сентября (суббота) в 14:00 . Его откроет матч «Акрон» – «Краснодар»

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Тимкив