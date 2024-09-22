Кечинов об Абаскале: «Не могу назвать его тренером, он находится в стадии становления. Приезжал в «Спартак» и «Гранаду» за опытом»

Валерий Кечинов высказался об отставке Гильермо Абаскаля из «Гранады».

Ранее испанец возглавлял «Спартак».

«Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в «Спартак», чтобы делиться опытом — он приехал, чтобы приобретать этот опыт. То же самое он хотел делать в «Гранаде».

Есть молодые тренеры, которым сопутствует удача. Это очень важный фактор. Если тебе помогает удача и ты приводишь команду к каким-то целям, то на тебя обращают внимание более серьезные команды. У Абаскаля такого не происходит», — сказал экс-игрок «Спартака ».