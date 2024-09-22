У Беллингема проблемы с плечом. Участие в матче с «Алавесом» под вопросом, с «Атлетико» должен сыграть
Джуд Беллингем может не сыграть против «Алавеса» во вторник.
У полузащитника «Реала» проблемы с плечом. Решение о его участии в игре с «Алавесом» примут завтра. При этом в дерби с «Атлетико» 29 сентября футболист должен сыграть.
Участие Даниэля Карвахаля в матче во вторник тоже под вопросом.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Хорхе Пикона в X
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