У Беллингема проблемы с плечом. Участие в матче с «Алавесом» под вопросом, с «Атлетико» должен сыграть

Джуд Беллингем может не сыграть против «Алавеса» во вторник.

У полузащитника «Реала» проблемы с плечом. Решение о его участии в игре с «Алавесом» примут завтра. При этом в дерби с «Атлетико» 29 сентября футболист должен сыграть.

Участие Даниэля Карвахаля в матче во вторник тоже под вопросом.