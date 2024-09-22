Модрич о Винисиусе, Мбаппе, Беллингеме и Родриго: «Отличные игроки. И они, и «Реал» в целом делают все правильно. Но мы можем еще прибавить»
Лука Модрич высказался об атакующих игроках «Реала».
Хавбек мадридского клуба выразил мнение после матча Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:1).
«Винисиус, Мбаппе, Беллингем и Родриго – отличные игроки. И они, и команда в целом делают все правильно. Но мы можем еще прибавить, продолжим в том же духе в следующих матчах.
А эта игра может придать нам уверенности», – сказал Модрич.
«Реал» разгромил «Эспаньол» – 4:1. У Мбаппе и Винисиуса по голу и ассисту
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
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