«Кусок дерьма». Беллингем после желтой от Мунуэры Монтеро в матче с «Эспаньолом»
Джуд Беллингем выругался после того, как ему показали карточку.
«Реал» разгромил «Эспаньол» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги.
На 81-й минуте полузащитник «Мадрида» получил желтую карточку после столкновения с Хосе Грагерой. Англичанин был недоволен, что сопернику не показали карточку за этот контакт. Из-за реакции Беллингема арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал Джуду желтую карточку.
После этого в трансляцию попала фраза игрока «Реала», сказанная по-английски: «Ты кусок дерьма». По другой версии, Беллингем сказал «что за кусок дерьма». Арбитр не услышал реплику хавбека «Мадрида».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football Espana
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