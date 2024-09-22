«Кусок дерьма». Беллингем после желтой от Мунуэры Монтеро в матче с «Эспаньолом»

Джуд Беллингем выругался после того, как ему показали карточку.

«Реал» разгромил «Эспаньол » (4:1) в 6-м туре Ла Лиги .

На 81-й минуте полузащитник «Мадрида» получил желтую карточку после столкновения с Хосе Грагерой. Англичанин был недоволен, что сопернику не показали карточку за этот контакт. Из-за реакции Беллингема арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал Джуду желтую карточку.

После этого в трансляцию попала фраза игрока «Реала », сказанная по-английски: «Ты кусок дерьма». По другой версии, Беллингем сказал «что за кусок дерьма». Арбитр не услышал реплику хавбека «Мадрида».