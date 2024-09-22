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«Рома» объявила об отставке гендиректора Соулуку. Она могла стоять за отставкой де Росси, ей угрожали фанаты

«Рома» объявила об отставке гендиректора Лины Соулуку.

«Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях.

Владельцы клуба сохраняют полную приверженность росту и успеху «Ромы», уделяя особое внимание ценностям, которые делают наш клуб таким особенным», – говорится в заявлении римлян.

Соулуку, вероятно, стояла за отставкой Даниэле де Росси. La Repubblica сообщала, что женщину взяли под легкую полицейскую защиту после того, как некоторые ультрас гневно отреагировали на решение уволить де Росси и начали оскорблять ее и угрожать.

Соулуку работала в «Роме» с апреля 2023 года.

Новый гендир «Ромы» – 39-летняя юристка. Умно рулила «Олимпиакосом» и заинтересовала даже «ПСЖ» 

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ромы»
logoРома
logoДаниэле де Росси
logoсерия А Италия
болельщики
отставки
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