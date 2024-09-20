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Игроки «Ромы» были недовольны увольнением де Росси. Пеллегрини и Манчини встретились с руководством и попросили пересмотреть решение

Игроки «Ромы» выступили против отставки Даниэле де Росси.

Накануне клуб объявил об отставке главного тренера после четырех туров Серии А, его пост занял Иван Юрич.

Как пишет Corriere dello Sport, игроки «Ромы» были недовольны увольнением де Росси.

Утверждается, что ветераны команды Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини встретились с руководством от лица команды, чтобы понять причины этого решения, а также попросить клуб пересмотреть его и продолжить работу с де Росси. Однако встреча состоялась слишком поздно с момента объявления об отставке тренера.

Отмечается также, что капитан и вице-капитан попросили объяснений, почему на прошлой неделе клуб связывался с некоторыми игроками, узнавая их мнение о Де Росси, но не с ними.

Фанаты «Ромы» проведут акцию протеста после увольнения де Росси. Ультрас частично бойкотируют дебют Юрича против «Удинезе»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
logoРома
logoДаниэле де Росси
logoсерия А Италия
logoИван Юрич
logoЛоренцо Пеллегрини
logoДжанлука Манчини
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12сегодня, 11:13
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