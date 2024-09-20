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  • Фанаты «Ромы» анонсировали акцию протеста после увольнения де Росси. Ультрас частично бойкотируют дебют Юрича против «Удинезе»
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Фанаты «Ромы» анонсировали акцию протеста после увольнения де Росси. Ультрас частично бойкотируют дебют Юрича против «Удинезе»

Фанаты «Ромы» устроят акцию протеста после увольнения Даниэле де Росси.

Накануне клуб объявил об отставке главного тренера после четырех туров Серии А, его пост занял Иван Юрич. Примечательно, что за несколько недель до этого  контракт де Росси был продлен до июня 2027 года. 

Первый матч под руководством Юрича, который ранее возглавлял «Торино» и «Дженоа», состоится на стадионе «Олимпико» против лидирующего в серии А «Удинезе» в это воскресенье.

Сообщается, что ультрас «Ромы» приняли решение бойкотировать дебют нового тренера. Трибуна Curva Sud будет пустовать как минимум первые полчаса матча, а также во время предматчевой разминки и исполнения гимна клуба.

В своем заявлении ультрас также призвали болельщиков из других секторов присоединиться к ним.

Стоит напомнить, что в текущем сезоне римляне не одержали ни одной победы в 4 матчах Серии А. Команда набрала 3 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoРома
logoУдинезе
logoДаниэле де Росси
logoсерия А Италия
болельщики
logoИван Юрич
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