Дибала об отставке де Росси: «Футбол часто несправедлив. Вы дали нам столько спортивных и личностных знаний за эти месяцы»
Пауло Дибала оставил прощальное послание Даниэле де Росси в соцсетях.
Вчера стало известно об увольнении главного тренера из «Ромы», которую он возглавил в январе. Клуб объявил, что его пост занял Иван Юрич.
В текущем сезоне римляне не одержали ни одной победы в 4 матчах в Серии А. С 3 очками команда занимает 16-е место в турнирной таблице.
«Тренер, мы провели не так много месяцев вместе, но этого было достаточно, чтобы вы смогли передать нам так много знаний в спортивном и личностном плане.
Футбол часто несправедлив... Спасибо за все, желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал нападающий в инстаграме.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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