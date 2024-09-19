Дибала об отставке де Росси: «Футбол часто несправедлив. Вы дали нам столько спортивных и личностных знаний за эти месяцы»

Пауло Дибала оставил прощальное послание Даниэле де Росси в соцсетях.

Вчера стало известно об увольнении главного тренера из «Ромы», которую он возглавил в январе. Клуб объявил , что его пост занял Иван Юрич.

В текущем сезоне римляне не одержали ни одной победы в 4 матчах в Серии А. С 3 очками команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Тренер, мы провели не так много месяцев вместе, но этого было достаточно, чтобы вы смогли передать нам так много знаний в спортивном и личностном плане.

Футбол часто несправедлив... Спасибо за все, желаю вам всего наилучшего в будущем», – написал нападающий в инстаграме.