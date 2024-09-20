Дерби Милана (фатальное для Фонсеки?), Артета против Пепа. Топ-футбол выходных

Конте в гостях у «Юве».

Суббота и воскресенье трещат от классных вывесок – мы собрали лучшие.

Суббота. 21 сентября

Ученик Бьельсы проверит стиль Слота на прочность

Проиграв в прошлом туре «Ноттингем Форест», Арне Слот намекнул, что его стиль прямо зависит от смелости соперника: «Это была совершенно другая игра по сравнению со всеми теми, что мы уже провели. Мы впервые столкнулись с командой, которая защищалась настолько низко. В результате у нас было много владения на чужой половине, но, к сожалению, мы почти ничего из этого не извлекли».

Важный урок из слов Слота: «Ливерпуль» готов много владеть, но желательно, чтобы соперник смело встречал, а не парковался. «Борнмут», с которым играют сейчас, – команда, максимально приближенная к такому образцу. Тренер Андони Ираола – ученик Марсело Бьельсы, который так же помешан на прессинге. Испанец говорил, что нервно ерзает, когда все 10 полевых находятся за линией мяча.

В общем, «Ливерпуль» ждет удобный для стиля Слота сценарий. Другой вопрос, смогут ли перенести эти условия в результат: в прошлые выходные от прессинга «Борнмута» долго страдал «Челси» (победили, но с большой долей везения).

Конте против «Ювентуса» и Мотты

Конте быстро привил «Наполи» основные принципы (впрочем, как и всегда) – и когда заполучил несколько подходящих исполнителей, система заработала. «Наполи» автоматичен до скукоты, часто предсказуем, но серьезен, основателен и силен. А «Юве» легок и непредсказуем, если соперник не закрывается в низкой защите.

Таких противопоставлений много (туринцы развивают игру через центр и создадут численное превосходство в средней линии, а Конте – на флангах).

Возможно, многое решат два выбора в конкретных зонах.

«Ювентусу» нужен огромный и жесткий Гатти, чтобы сдержать Лукаку: он один из немногих защитников, способных остановить Рома, когда тот прокладывает коридор спиной к воротам. Феде заработал ушиб в матче с ПСВ – вопрос, насколько он готов к сложной дуэли.

И вопрос, кто окажется слева в туринской атаке. У неаполитанцев гиператакующий правый край. И Маццокки, и центральный защитник Ди Лоренцо слабы 1-в-1 и не всегда вовремя возвращаются из атаки. Взрывные дриблеры против них – гарантия остроты.

Первая большая проверка Моуринью в Турции

В прошлом сезоне «Галатасарай» Окана Бурука выиграл чемпионскую мегагонку с 102 очками. Новую кампанию начали с пяти побед в пяти матчах. В эту субботу чемпион проверит «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Португалец пока не построил все элементы своего стиля, но в отдельных аспектах рука мастера ощущается. Например, команда, несмотря на топ-статус внутри лиги, в нижней части таблицы по владению. Зато лидеры по голам в контратаках (уже забили больше, чем за весь прошлый сезон!).

Приятный бонус – возможность посмотреть матч с комментариями Эльвина Керимова.

Воскресенье. 22 сентября

Персональная рекомендация: Мойзе Кин против «Лацио»

Здесь и без Мойзе есть на что посмотреть. «Лацио» Марко Барони – в числе самых зрелых и качественно собранных команд на старте сезона. Они гибкие, они прекрасно управляют разными фазами матча, быстро находят решения, если что-то пошло не так.

«Фиорентина» приятная, как и положено творению Палладино, но еще очень сырая. Зато Мойзе Кин – в огне: забивает, цепляется за мячи, в одиночку разворачивает атаки – исправляет то, что не получается у команды. Только за месяц забил пять мячей. В каждом матче делает миллиард спринтов за спины и в пространство. Доминирует над защитниками, которые навязывают дуэли.

Всего один штрих: в прошлом туре Кин затерзал «Аталанту» и отвозил Хина – одного из лучших персональщиков континента, укладывавшего в карман Осимхена и Нуньеса.

Последите за «Сельтой». Мегаяркая!

Ренессанс «Сельты» – открытие Ла Лиги: играют очень ярко, а Яго Аспас творит в стиле Гризманна. Как тут не посмотреть матч с «Атлетиком» во главе с Эрнесто Вальверде?

Окей, вот еще две причины. Первая – тренер Клаудио Хиральдес, который отошел от консервативных идей Рафаэля Бенитеса. Он восхищается Диего Симеоне, играет с тройкой защитников.

Вторая – Оскар Мингеса. Он в потрясной форме: у экс-мема «Барсы» два гола и три голевые в пяти матчах. Это один из самых ярких игроков Испании на старте сезона.

Не упускайте шанс, насладитесь.

Артета снова припаркуется на «Этихад»?

На праздновании последнего чемпионства Родри уколол «Арсенал» за очный матч: «Они провели невероятный сезон и тоже заслужили титул, но, думаю, разница между нами в головах. Когда они приехали на «Этихад», я увидел в их глазах страх. Они приехали не за победой, им было достаточно ничьей. Думаю, это в конечном итоге повлияло на гонку».

Формально «Сити» обошел «Арсенал» только через пару недель после той встречи, но это правда, что команда Артеты сыграла в ультраоборонительной манере (27% владения) и осложнила себе жизнь в чемпионской гонке (Opta давала лишь 18% на титул).

Повторит ли Микель план из той встречи – главная интрига на воскресный вечер. С одной стороны, сейчас только старт сезона – рисков в случае проигрыша сильно меньше. С другой, «Арсеналу» дико не хватает Мартина Эдегора, чтобы даже попытаться сыграть от себя. Без него команда рассчитывает в атаке только на стандарты, а приоритетом идет надежность. Вероятно, Родри снова расстроится из-за стиля, но если Артета попробует припомнить ему слова и сыграет открыто, матч получит неожиданную сюжетную линию.

«Штутгарт» отомстит «Боруссии» за кражу лидеров?

«Боруссия» финишировала на три позиции ниже «Штутгарта» в прошлом сезоне, а потом увела у них Вальдемара Антона и Серу Гирасси – в лучших традициях «Баварии» начала 2010-х, когда жертвой выступала сама «Боруссия».

Потеря лидеров ожидаемо стала головоломкой для Себастьяна Хенесса. Пока сильно хромает первая стадия розыгрышей – очень важная по прошлому сезону. С другой стороны, «Штутгарт» выдал прекрасный первый тайм на «Сантьяго Бернабеу». Показали потенциал, которым обладают. Способны сначала напугать, а потом покарать «Дортмунд», который пока ищет себя.

Скрипачи против спортиков в Риме

«Рома» против «Удинезе» – это же вечная история, неумирающая классика. Самая техничная и элегантная атакующая линия в лиге против баскетболистов, которые пинают ногами: у фриулийцев сразу два игрока выше 2 метров. Аккуратно причесанные мальчишки, которых родители отвозили в музыкальную школу, против тех, кто встречал их на обратной дороге.

С назначением Юрича расклад становится даже острее. «Удинезе» косплеит Юрича, но оригинал все равно отвязнее и жестче. Хорват пришел в «Рому», чтобы сколотить банду гопников из скрипачей.

«Барса» против одного из лидеров Ла Лиги

«Барса» прекрасна на старте сезона – и должна быть зла после поражения от «Монако».

«Вильярреал» – серьезная проверка. На выезде с ними всегда сложно, а ведь есть еще и контекст с прошлогодним сливом на «Монжуике». «Вильярреал» – это открытый центр поля, дыры в защите, мощная атака с перекосом на фланги. Алекс Баэна рисует слева, а остальные помогают.

«Барселоне» придется непросто. «Жирона» не смогла проверить Флика, а вот Марселино точно даст бой.

Миланское дерби, или Плохой день Фонсеки

Этой вывеске редко нужны дополнительные украшения. Но они есть. «Милан» с его огромными проблемами в переходных фазах – против команды, которая контратакует лучше всех в мире. Еще и в такой точке, когда поражение закончится отставкой (по крайней мере, так говорят инсайдеры) Фонсеки.

«Интер» сейчас не в форме, так что будет полегче. Но Фонсеке даже назад не откатиться: игроки путаются в зонной игре, и умного центрального защитника, который смог бы руководить ими, нет – Кьер был единственным.

Элегантный «Марсель» Де Дзерби против претендента на чемпионства (но есть нюанс)

На этой неделе владелец «Лиона» Джон Текстор огласил цели на сезон: «Если мы не вернемся в ЛЧ, то будем считать сезон провальным. Если мы не выиграем чемпионство, то будем считать сезон провальным».

После четырех туров у «Лиона» 4 очка. В эти выходные играют с «Марселем», который всерьез нацелился бросить вызов «ПСЖ». Роберто Де Дзерби быстро преобразил команду – и в плане стиля, и в плане качества игры. Выманивание соперников, умные розыгрыши, широкие высокие позиции вингеров – все на месте.

Особенно здорово вписались Пьер-Эмиль Хейбьерг (управляет игрой в опорной) и Мэйсон Гринвуд (главная угроза в атаке). «Лиону» будет непросто, но если хотят бороться за чемпионство, должны побеждать.

«Штутгарт» проверил оборону «Реала», Пеп полюбил замены – и испугался контратак «Интера». Тактика ЛЧ

Топам можно не напрягаться в новой ЛЧ – это правда?

Фото: Gettyimages /Timothy Rogers / Stringer, Justin Setterfield / Staff, Gabriele Maltinti / Stringer, Ahmad Mora / Stringer, Enrico Locci / Stringer, Scott Taetsch / Stringer