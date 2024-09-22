Пеп Гвардиола: «Арсенал» – топ-команда, они хороши. Но и «Ман Сити» хорош»

Пеп Гвардиола высоко отозвался об «Арсенале».

«Если вы позволите «Арсеналу» играть, если вы примете это, они перестроятся, вы дадите им время прийти с Тимбером или Зинченко или любым другим игроком, чтобы создать структуру в центре.

Если вы прессингуете, то это длинные забросы, они выигрывают вторые мячи. В финальной трети у них есть возможность сделать 1000 миллионов пасов, найти свободные зоны и нужное пространство.

Они топ-команда, потому что все отделы, нужные команде, чтобы быть сильной, у них есть. Они хороши в этом. Но и мы тоже хороши», – сказал тренер «Ман Сити».