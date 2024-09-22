Пеп Гвардиола: «Арсенал» – топ-команда, они хороши. Но и «Ман Сити» хорош»
Пеп Гвардиола высоко отозвался об «Арсенале».
«Если вы позволите «Арсеналу» играть, если вы примете это, они перестроятся, вы дадите им время прийти с Тимбером или Зинченко или любым другим игроком, чтобы создать структуру в центре.
Если вы прессингуете, то это длинные забросы, они выигрывают вторые мячи. В финальной трети у них есть возможность сделать 1000 миллионов пасов, найти свободные зоны и нужное пространство.
Они топ-команда, потому что все отделы, нужные команде, чтобы быть сильной, у них есть. Они хороши в этом. Но и мы тоже хороши», – сказал тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Sports
Источник: The Guardian
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости