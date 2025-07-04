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Беленов об отказе «Спартаку» в 2024-м: «Обозначили, что буду третьим. Посидеть я могу и дома с женой»

Александр Беленов рассказал, почему отказался переходить в «Спартак» в 2024 году.

«Мне обозначили, что я буду третьим. Зачем туда идти, если я хочу играть? Посидеть я могу и дома с женой.

Еще со времен Белгорода помню фразу своего старшего товарища: «Сань, зачем ты тренируешься?» – «Как это? Чтобы быть сильнее, лучше» — «Ты тренируешься, чтобы играть», – сказал вратарь «Уфы».

38-летний Беленов также выступал за «Кубань», «Анжи», «Уфу», «Рубин» и «Факел». 

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Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
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