«Парти отрицает все обвинения. Он сотрудничал с полицией, прокурорской службой и стремится очистить свое имя». Адвокат экс-хавбека «Арсенала» об изнасилованиях и сексуальном насилии

Томас Парти отрицает обвинения в пяти изнасилованиях и сексуальном насилии.

Ранее сообщалось , что экс-полузащитнику «Арсенала » и «Атлетико » предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования. 32-летний футболист также обвиняется по одному эпизоду сексуального насилия. Два эпизода изнасилования касаются одной женщины, три – второй, а обвинение в сексуальном насилии связано с третьей женщиной.

Предполагается, что преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год. Парти должен предстать перед судом Вестминстера во вторник, 5 августа.

Адвокат футболиста Дженни Уилтшир выступила с заявлением.

«Томас Парти отрицает все предъявленные ему обвинения.

Он в полной мере сотрудничал с полицией и Королевской прокурорской службой (CPS) в течение их трехлетнего расследования.

Теперь же он приветствует возможность окончательно очистить свое имя. Учитывая, что сейчас идут судебные разбирательства, мой клиент не может давать дальнейших комментариев», – заявила Уилтшир.