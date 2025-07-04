«Парти отрицает все обвинения. Он сотрудничал с полицией, прокурорской службой и стремится очистить свое имя». Адвокат экс-хавбека «Арсенала» об изнасилованиях и сексуальном насилии
Ранее сообщалось, что экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования. 32-летний футболист также обвиняется по одному эпизоду сексуального насилия. Два эпизода изнасилования касаются одной женщины, три – второй, а обвинение в сексуальном насилии связано с третьей женщиной.
Предполагается, что преступления были совершены в период с 2021 по 2022 год. Парти должен предстать перед судом Вестминстера во вторник, 5 августа.
Адвокат футболиста Дженни Уилтшир выступила с заявлением.
«Томас Парти отрицает все предъявленные ему обвинения.
Он в полной мере сотрудничал с полицией и Королевской прокурорской службой (CPS) в течение их трехлетнего расследования.
Теперь же он приветствует возможность окончательно очистить свое имя. Учитывая, что сейчас идут судебные разбирательства, мой клиент не может давать дальнейших комментариев», – заявила Уилтшир.