«Комо» за 14 млн евро подписал 19-летнего форварда Аддая из АЗ. Контракт – до 2030-го

«Комо» подписал форварда Джейдена Аддая из АЗ.

19-летний нападающий, также выступающий на позиции вингера, заключил контракт с итальянским клубом до июня 2030 года.

Нидерландец – воспитанник АЗ, он играл за молодежную и основную команду клуба, дебютировав в Эредивизи в прошлом сезоне.

Кроме того, Аддай был в составе команды АЗ , выигравшей Юношескую лигу УЕФА.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Комо» заплатил за новичка 14 млн евро.

Изображение: x.com/Como_1907