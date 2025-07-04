«Комо» за 14 млн евро подписал 19-летнего форварда Аддая из АЗ. Контракт – до 2030-го
«Комо» подписал форварда Джейдена Аддая из АЗ.
19-летний нападающий, также выступающий на позиции вингера, заключил контракт с итальянским клубом до июня 2030 года.
Нидерландец – воспитанник АЗ, он играл за молодежную и основную команду клуба, дебютировав в Эредивизи в прошлом сезоне.
Кроме того, Аддай был в составе команды АЗ, выигравшей Юношескую лигу УЕФА.
По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Комо» заплатил за новичка 14 млн евро.
Изображение: x.com/Como_1907
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Комо»
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