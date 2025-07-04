Вебер арендован «Вердером» у «Лидса»

Максимилиан Вебер перешел в «Вердер» из «Лидса» на правах аренды.

«Защитник «Лидс Юнайтед» Макс Вебер сегодня присоединился к команде Бундеслиги «Вердер Бремен» на правах аренды до конца сезона.

27-летний игрок в прошлом сезоне был ограничен в игровом времени из-за травмы и последующих рецидивов. Несмотря на это, он продолжал оказывать положительное влияние на команду, которая в дальнейшем добилась славы.

Несмотря на свое ограниченное участие на поле, он забил важный гол в победном матче против «Дерби Каунти» (2:0) в декабре, а его последний выход на поле состоялся в последний день сезона, против «Плимута», когда он помог клубу стать победителем Чемпионшипа.

Теперь Макс переезжает на «Везерштадион» в качестве чемпиона «Лидса», с наилучшими пожеланиями от клуба на предстоящий сезон», – говорится на сайте «Лидса».