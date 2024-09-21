Жирков о Глушенкове: «Не увидел в его словах неуважения к сборной и стране. Возможно, Максим так сказал из-за недопониманий с Карпиным. Сидит в нем, что раньше не вызывали»

Юрий Жирков прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России.

Полузащитник «Зенита » в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.

«Слова Глушенкова – его мнение. Я не увидел в его словах неуважения к сборной и стране.

Возможно, Максим так сказал из-за недопониманий с Карпиным . Думаю, сидит в игроке, что его раньше не вызывали в сборную.

Тем более вторую игру во Вьетнаме отменили. Ездили 30 человек, многие не сыграли. А летать по 20 часов – тяжеловато», – сказал бывший защитник сборной России.