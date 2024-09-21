Жирков о Глушенкове: «Не увидел в его словах неуважения к сборной и стране. Возможно, Максим так сказал из-за недопониманий с Карпиным. Сидит в нем, что раньше не вызывали»
Юрий Жирков прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России.
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Слова Глушенкова – его мнение. Я не увидел в его словах неуважения к сборной и стране.
Возможно, Максим так сказал из-за недопониманий с Карпиным. Думаю, сидит в игроке, что его раньше не вызывали в сборную.
Тем более вторую игру во Вьетнаме отменили. Ездили 30 человек, многие не сыграли. А летать по 20 часов – тяжеловато», – сказал бывший защитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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