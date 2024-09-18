Беллингем о трио с Мбаппе и Винисиусом: «Только дураки забывают о Родриго»

Джуд Беллингем поддержал Родриго после матча со «Штутгартом».

Вчера «Реал » одержал победу в первом матче нового сезона Лиги чемпионов (3:1). Родриго отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе в начале 2-го тайма.

После матча бразилец опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он празднует гол вместе с Мбаппе и Беллингемом .

«Только дураки забывают про букву «Р» 🤍», – написал Беллингем в комментариях к публикации.

Родриго про БМВ: «Люди говорили о трио Беллингем – Мбаппе – Винисиус, но придется добавить «Р» в аббревиатуру»