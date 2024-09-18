Беллингем о «Реале»: «В соцсетях пытаются создать негатив между мной, Мбаппе, Родриго и Винисиусом. Но мы друзья на поле и вне его»
Джуд Беллингем ответил на слухи о конфликтах в «Реале».
Ранее в социальных сетях появились сообщения о разногласиях между суперзвездами мадридского клуба, особенно между Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе по поводу исполнения пенальти.
В то же время утверждалось, что Родриго не чувствует себя достаточно ценным игроком, несмотря на свой вклад в успехи команды.
21-летний хавбек высказался на этот счет после матча Лиги чемпионов со «Штутгартом» (3:1).
«Я видел, что они пытаются создать негатив между мной, Мбаппе, Родриго и Винисиусом. Правда в том, что мы очень хорошие друзья на поле и вне его», – заявил игрок «Реала» Джуд Беллингем.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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