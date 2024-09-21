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Николич про 1:1 с «Рубином»: «У ЦСКА было преимущество во всем, кроме счета. Мы недовольны результатом»

Марко Николич отметил превосходство ЦСКА над «Рубином» (1:1) в матче Мир РПЛ.

– Почему у ЦСКА получились два разных тайма? «Рубин» переломил ход матча, который в первом тайме полностью складывался в пользу ЦСКА.

– Не согласен с этим мнением. Нужно быть аккуратным с оценкой игры сразу после завершения матча.

У ЦСКА было очень много острых и опасных моментов во втором тайме. Может быть, их было даже больше, чем в первом тайме, где у нас был полный контроль мяча.

Во втором тайме поле совсем разбилось, пошли длинные передачи и верховая борьба, поэтому «Рубину» удавалось создавать свои моменты. Но самый опасный момент в матче был у Облякова, который вышел один на один с вратарем.

У ЦСКА было преимущество во всем, кроме счета. Мы недовольны результатом. Пропустили гол со стандарта, надо поработать над этим.

– Правильно ли вас можно понять, что состояние поля больше подходило под игру «Рубина»?

– Мне кажется, оно не подходит никому, но у «Рубина» есть два высоких форварда, на которых можно делать длинные передачи. Была верховая борьба, один раз они выиграли ее, другой – мы.

Было много борьбы, но не надо жаловаться на это. И в такой футбол возможно играть, у нас было много моментов. Видно, что команда немного устала, ведь это была третья игра для нас за четыре дня. У «Рубина» отдых был на день дольше, а при таком плотном графике это делает разницу.

– Можно ли сказать, что Жемалетдинов полностью освоился в команде и стал важным игроком для ЦСКА?

– Он прибавил в плане формы, последние три игры провел хорошо. Я ожидал этого от него, как и от Файзуллаева, который тоже прибавляет. Это очень качественные игроки, – отметил главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoРифат Жемалетдинов
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
logoИван Обляков
logoАббосбек Файзуллаев
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