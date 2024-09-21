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  • Рахимов про 1:1 с ЦСКА: «Рубин» безобразно играл в 1-м тайме. Очко, которое мы вырвали в борьбе против хорошего соперника, нам поможет»
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Рахимов про 1:1 с ЦСКА: «Рубин» безобразно играл в 1-м тайме. Очко, которое мы вырвали в борьбе против хорошего соперника, нам поможет»

Рашид Рахимов раскритиковал «Рубин» после ничей с ЦСКА (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

– Насколько остались довольны результатом, учитывая, что первый тайм «Рубин» провел точно не самым лучшим образом?

– Точно очень плохо, поэтому я и в раздевалке сказал команде о том, что мы делали в первом тайме, это безобразно.

Проблема начиналась с того, что защитники не могли начать атаку первым пасом. Достаточно много мячей теряли и все равно разворачивались к своим воротам. Не могли зацепиться за мяч, реакция на потери мяча была очень неудачная. К сожалению, мы не контролировали игру в стенку и передачи между линиями. В раздевалке сказал, что так в футбол играть не нужно.

Пришлось перестроить схему. Вада, который не занимал позицию при нашей атаке между линиями, все время уходил назад. Нам пришлось поменять, чтобы закрыть середину и не было передач между линиями. Мы сыграли в три центральных и два нападающих.

Ребята – молодцы. Поменяли игру, стали играть более надежно, быстрее вступали в единоборства, выигрывали достаточно много мячей, но в некоторых эпизодах в обороне нам все равно не хватало исполнительского мастерства.

Считаю, что в такой игре результат 1:1 нормальный. Очко, которое вырвали в борьбе против хорошего соперника, конечно, нам поможет.

– Во втором туре подряд по ходу матча меняете центрального защитника. Оба раза Рустам Ашурматов. С чем связан его регресс?

– Конечно, не совсем удачно играет: много брака в простых ситуациях, поздно читает эпизоды.

Мы об этом говорим и в любом случае доверяем ему, пытаемся вернуть его в игру, дать уверенность, но ошибки участились. Во втором тайме это продолжилось, поэтому пришлось поменять

– Можно сказать, что ничья прерывает неудачную серию «Рубина»? У команды будет моральный подъем?

– Я сказал ребятам, что такие матчи разворачивают, когда проявляете характер, желание, когда бьетесь. Это нужно взять за основу.

Я поблагодарил команду за второй тайм, не за первый. В той ситуации, в которой мы находились в первом тайме, наверное, никто не верил, что мы можем взять очки. За это команде я благодарен.

Конечно, когда прерывается серия из поражений, это позитивный момент, но мы найдем много негатива. Нужно его анализировать, чтобы улучшать свою игру, – сказал главный тренер «Рубина» Рахимов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoРубин
logoРашид Рахимов
logoпремьер-лига Россия
logoРустам Ашурматов
logoВалентин Вада
logoМатч ТВ
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