Джорджина Родригес: «Когда Криш сказал, что будет играть за «Аль-Наср», я почувствовала огромное облегчение. Хотелось уехать из Манчестера. Я знала, что нас ждет нечто большое»
Джорджина Родригес рассказала, как восприняла уход Криштиану Роналду из «МЮ».
«Когда Криш сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср», я почувствовала огромное облегчение, потому что мне очень хотелось уехать из Манчестера.
Я знала, что нас ждет нечто большое, мы были мотивированы. Я с радостью приехала в Саудовскую Аравию.
Поначалу были как плюсы, так и минусы, потому что мы никогда так долго не жили в отеле. Были дни, когда мне не хотелось никому попадаться на глаза, но в целом я была воодушевлена», – сказала девушка в реалити-шоу I Am Georgina.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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