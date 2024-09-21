Джорджина Родригес: «Когда Криш сказал, что будет играть за «Аль-Наср», я почувствовала огромное облегчение. Хотелось уехать из Манчестера. Я знала, что нас ждет нечто большое»

Джорджина Родригес рассказала, как восприняла уход Криштиану Роналду из «МЮ».

«Когда Криш сказал мне, что будет играть за «Аль-Наср », я почувствовала огромное облегчение, потому что мне очень хотелось уехать из Манчестера .

Я знала, что нас ждет нечто большое, мы были мотивированы. Я с радостью приехала в Саудовскую Аравию.

Поначалу были как плюсы, так и минусы, потому что мы никогда так долго не жили в отеле. Были дни, когда мне не хотелось никому попадаться на глаза, но в целом я была воодушевлена», – сказала девушка в реалити-шоу I Am Georgina.