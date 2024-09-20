Роналду о 3:0 с «Аль-Иттифаком»: «Отличная командная работа! Важная победа – для фанатов!»

Криштиану Роналду опубликовал сообщение после разгрома «Аль-Иттифака».

Нападающий «Аль-Насра» отметился голом с пенальти в первом тайме, его команда победила 3:0.

«Отличная командная работа! Сегодня мы одержали важную победу – она для фанатов!» – написал 39-летний форвард.

Пиоли выиграл 3:0 первый матч во главе «Аль-Насра» – у «Аль-Иттифака» Джеррарда. Роналду забил победный гол с пенальти, у Мане два ассиста