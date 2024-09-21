Митрович сделал 4 дубля подряд и на 5 голов опережает Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии, Бензема – 2-й
Александар Митрович на 5 голов опережает Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
30-летний сербский нападающий «Аль-Хилаля» к 14-й минуте забил два гола в матче 4-го тура против «Аль-Иттихад Джидда» (3:0, второй тайм).
Митрович, сделавший по дублю в четвертой игре чемпионата Саудовской Аравии подряд, упрочил лидерство в списке бомбардиров.
На счету Александара 8 голов в 4 матчах. Он на 4 мяча опережает Карима Бензема из «Аль-Иттихада».
Третье место делят сразу четыре игрока, забившие по 3 гола: Криштиану Роналду, Талиска (оба – «Аль-Наср»), Алекс Кольядо («Аль-Холуд») и Уссем Ауар («Аль-Иттихад»).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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