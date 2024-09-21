Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Галатасарая»
Стартовал 6-й тур турецкой Суперлиги.
Сегодня в центральном матче тура «Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Галатасарай».
Чемпионат Турции
6-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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