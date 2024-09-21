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Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Галатасарая»

Стартовал 6-й тур турецкой Суперлиги.

Сегодня в центральном матче тура «Фенербахче» Жозе Моуринью примет «Галатасарай».

Чемпионат Турции

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
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