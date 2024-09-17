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  • Моуринью – 1-й в рейтинге тренеров, не игравших на топ-уровне, от FourFourTwo. Бенитес – 4-й, Нагельсманн – 5-й, Тедеско – 21-й
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Моуринью – 1-й в рейтинге тренеров, не игравших на топ-уровне, от FourFourTwo. Бенитес – 4-й, Нагельсманн – 5-й, Тедеско – 21-й

Жозе Моуринью занял первое место в списке тренеров, не игравших на топ-уровне.

Португалец, сейчас работающий в «Фенербахче», возглавил рейтинг из 32 специалистов, составленный FourFourTwo.

В первую половину вошли:

1. Жозе Моуринью.

2. Арриго Сакки.

3. Карлос Альберто Паррейра.

4. Рафаэль Бенитес.

5. Юлиан Нагельсманн.

6. Андре Виллаш-Боаш.

7. Жерар Улье.

8. Маурицио Сарри.

9. Хорхе Сампаоли.

10. Альберто Дзаккерони.

11. Леонарду Жардим.

12. Ги Ру.

13. Брендан Роджерс.

14. Мано Менезес.

15. Авраам Грант.

16. Зденек Земан.

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско занял в списке 21-е место.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoСпартак
logoЗенит
logoОсер
logoМонако
logoИнтер
logoМилан
logoЧелси
logoЖозе Моуринью
logoЛиверпуль
logoРафаэль Бенитес
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рейтинги
logoНаполи
logoЖерар Улье
Ги Ру
logoЗденек Земан
logoАвраам Грант
logoАльберто Дзаккерони
logoКарлос Альберто Паррейра
Арриго Сакки
Мано Менезес
logoБрендан Роджерс
logoФоджа
logoАндре Виллаш-Боаш
logoЛеонарду Жардим
logoХорхе Сампаоли
logoМаурицио Сарри
logoЮлиан Нагельсманн
logoДоменико Тедеско
FourFourTwo
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