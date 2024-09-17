Моуринью – 1-й в рейтинге тренеров, не игравших на топ-уровне, от FourFourTwo. Бенитес – 4-й, Нагельсманн – 5-й, Тедеско – 21-й
Жозе Моуринью занял первое место в списке тренеров, не игравших на топ-уровне.
Португалец, сейчас работающий в «Фенербахче», возглавил рейтинг из 32 специалистов, составленный FourFourTwo.
В первую половину вошли:
1. Жозе Моуринью.
2. Арриго Сакки.
3. Карлос Альберто Паррейра.
4. Рафаэль Бенитес.
6. Андре Виллаш-Боаш.
7. Жерар Улье.
8. Маурицио Сарри.
9. Хорхе Сампаоли.
10. Альберто Дзаккерони.
11. Леонарду Жардим.
12. Ги Ру.
13. Брендан Роджерс.
14. Мано Менезес.
15. Авраам Грант.
16. Зденек Земан.
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско занял в списке 21-е место.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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