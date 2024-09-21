«МЮ» выиграл 1 из 4 последних матчей в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в трех из четырех последних матчей в АПЛ.
Команда Эрика тен Хага не сумела забить «Кристал Пэлас» в 5-м туре – 0:0.
За последний месяц манкунианцы в чемпионате Англии также уступили «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3) и победили «Саутгемптон» (3:0).
В следующем туре «МЮ» примет «Тоттенхэм» – это произойдет 29 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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