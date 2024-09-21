«МЮ» выиграл 1 из 4 последних матчей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в трех из четырех последних матчей в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага не сумела забить «Кристал Пэлас » в 5-м туре – 0:0. За последний месяц манкунианцы в чемпионате Англии также уступили «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3) и победили «Саутгемптон» (3:0). В следующем туре «МЮ » примет «Тоттенхэм» – это произойдет 29 сентября.