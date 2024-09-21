Семак о новом формате ЛЧ: «Больше клубов и матчей, но нужно хотя бы один цикл провести, чтобы понять, насколько это интересно»

Сергей Семак высказал первые впечатления от нового формата Лиги чемпионов.

«Пока непонятно немного, но привыкаем к турниру. Нужно хотя бы один цикл провести, чтобы понять, насколько текущий формат является интересным.

Да, больше клубов и больше матчей, но не могу сказать, будет ли это интересно зрителям», – сказал главный тренер «Зенита » Семак .

С сезона-2024/25 на общем этапе нет разделения на группы, есть общая таблица из 36 команд. Каждый клуб проведет по 8 матчей вместо привычных 6. Команды, занявшие 1-8-е места выходят в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах. Все остальные покидают еврокубки.