Семак о новом формате ЛЧ: «Больше клубов и матчей, но нужно хотя бы один цикл провести, чтобы понять, насколько это интересно»
Сергей Семак высказал первые впечатления от нового формата Лиги чемпионов.
«Пока непонятно немного, но привыкаем к турниру. Нужно хотя бы один цикл провести, чтобы понять, насколько текущий формат является интересным.
Да, больше клубов и больше матчей, но не могу сказать, будет ли это интересно зрителям», – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
С сезона-2024/25 на общем этапе нет разделения на группы, есть общая таблица из 36 команд. Каждый клуб проведет по 8 матчей вместо привычных 6. Команды, занявшие 1-8-е места выходят в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах. Все остальные покидают еврокубки.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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