Кирьяков о «Динамо» в ЛЧ: «2:9 от «Баварии» не было бы, в лучшем случае – разница в три мяча»

Сергей Кирьяков оценил разгром «Динамо» Загреб от «Баварии» (2:9) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Если помечтать и представить московское «Динамо» в Лиге чемпионов, я не думаю, что счет был бы 9:2, но он был бы крупным. В лучшем случае – с разницей в три мяча. Считаю, что против «Баварии» — это неплохой результат.

Понятно, что там собраны одни из лучших игроков Европы, но в мое время такой разницы не было, и наши клубы достаточно неплохо играли и противостояли лучшим клубам Европы на уровне Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Разница в качестве и уровне была не такой большой.

У нас 2:0 — и команда начинает играть на удержание счета, довольствуясь этим результатом, это менталитет. В Германии другая ситуация: там игроки все 90 минут приучены работать до конца, плюс добавленное время, несмотря на результат. Если складывается такая ситуация, что ты практически решил исход матча, то игроки все равно продолжают играть и забивают столько, сколько еще могут забить.

С другой стороны, в мое время на уровне Бундеслиги счет 0:2 — это только начало. Мы вытаскивали много матчей, когда уходили со счета 0:2 и выигрывали матчи. При 0:3 сравнивали счет — там все только начинается при таком счете. Это, наверное, основное отличие от нашего футбола», — сказал экс-игрок «Динамо », «Карлсруэ» и «Гамбурга».