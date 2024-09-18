Радченко о 9:2 в игре «Баварии» с «Динамо» Загреб: «Если бы «Зенит» участвовал, такого крупного счета не было бы. Рейтинг ЛЧ падает, там должны быть сильнейшие команды»
Дмитрий Радченко поделился мнением о крупной победе «Баварии» в Лиге чемпионов.
В матче первого тура немецкий клуб обыграл «Динамо» Загреб со счетом 9:2.
«Если бы участвовал «Зенит», такого крупного счета бы не было. У «Зенита» есть футболисты европейского уровня, индивидуально очень сильные. Конечно, то, что такие команды попадают в Лигу чемпионов, роняет интерес к турниру.
К сожалению, сейчас в футболе очень много политики, потому что крутятся очень большие деньги. Раньше такого не было. Это нужно принять.
А так, конечно, рейтинг турнира падает, там должны быть сильнейшие команды», – заявил бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко.
9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное в первый день ЛЧ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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