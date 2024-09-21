Компани о 0,00 xG у «Вердера»: «Это стало возможным, потому что Олисе, сделавший дубль, Кейн, Гнабри, Сане бегали за команду. Это уже большая часть работы»

Венсан Компани доволен игрой «Баварии» в матче против «Вердера» (5:0).

Об игре

«Я очень доволен. Очень важно было хорошо подготовиться к этой сложной игре. Ребята отлично справились.

На нас всегда давит необходимость побеждать и играть хорошо. Когда все получается, как сегодня, это хорошо для нас. Атмосфера была отличная. Это была просто хорошая игра для нас».

О 0.00 xG у «Вердера»

«Я достаточно скромен как тренер, чтобы отдать должное игрокам. В прошлом сезоне [в «Бернли»] я был в такой ситуации, когда мы играли против команд с гораздо более сильными игроками, с клубами, у которых больше денег. Если топ-игроки бегают и борются друг за друга, то это уже большая часть работы.

Конечно, за всем, что мы делаем, стоит идея. Но это [0.00 xG] стало возможным, потому что тот парень, который забил два гола [Олисе ], бегал за своих партнеров по команде. Потому что тот, кто забил 11 или 12 голов в этом сезоне [Кейн ], бегал за команду. Коман, Гнабри , Сане – все бегали за команду. Мы делаем это вместе. Я трезво оцениваю заслуги игроков, и сегодня они это заслужили», – сказал главный тренер «Баварии».