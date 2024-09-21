Сперцян забил в трех матчах РПЛ подряд, сегодня – дубль «Акрону». У капитана «Краснодара» 5 голов на этом отрезке

Эдуард Сперцян забил 5 голов в 3 последних матчах Мир РПЛ.

Капитан «Краснодара » сделал дубль в игре 9-го тура против «Акрона » (3:1, второй тайм).

Ранее 24-летний хавбек сборной Армении забил «Локомотиву» (3:0) с пенальти и сделал дубль в игре с «Ростовом» (2:0).

Всего у Сперцяна 5 голов и 2 ассиста в 9 играх Премьер-лиги. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.