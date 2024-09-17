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  • Мостовой о Дзюбе: «В топ-5 форвардов РПЛ. Уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре, наверное. Топ-клубы не стали подписывать его не по футбольным причинам»
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Мостовой о Дзюбе: «В топ-5 форвардов РПЛ. Уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре, наверное. Топ-клубы не стали подписывать его не по футбольным причинам»

Александр Мостовой оценил действия Артема Дзюбы в 1-м матче за «Акрон».

«Разве для кого-то было секретом, что Дзюба умеет хорошо играть в футбол? Для нашего чемпионата Артем – крепкий нападающий и в 36 лет. Топ-клубы не стали подписывать с ним контракт не по футбольным причинам.

А так, Дзюба входит в топ-5 форвардов РПЛ. Наверное, уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoМатео Кассьерра
logoАкрон
logoКонстантин Тюкавин
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