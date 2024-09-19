Тедеев о Дзюбе против «Факела»: «Создавал напряжение у ворот соперника, зацепился практически за все мячи. Сделал много полезного и для атаки, и для обороны» 

Заур Тедеев оценил игру Артема Дзюбы в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:0).

— Победа далась тяжело. Отдельными эпизодами первого тайма были очень недовольны, особенно когда часто привозили стандарты и угловые удары. В один из моментов чуть не поплатились. Хорошо, что смогли взять себя в руки и добиться результата.

Считаю, результат абсолютно закономерен. За исключением отдельных эпизодов, особенно в первом тайме, мы имели ощутимое преимущество, которое вылилось в забитые мячи и красивые действия, которые вызывали радостную реакцию зрителей.

— Замена Дзюбы на 62‑й минуте не связана с травмой?

— Слава богу, у Артема все хорошо. Он провел достаточно хороший матч — сделал много полезного и для атакующих действий, и для оборонительных, и на стандартных положениях. Было несколько эпизодов, когда он оказался в нужном месте в нужное время и отводил угрозу.

Артем создавал напряжение у ворот соперника, зацепился практически за все мячи, оставлял их команде, – сказал главный тренер «Акрона ».