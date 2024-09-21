«Кризис «Реала»? Звучит как штука». Тренер «Эспаньола» перед матчем на «Бернабеу»
После пяти туров в Ла Лиге «Мадрид» идет на 3-м месте и отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.
Сегодня «Реал» примет «Эспаньол». Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
– Прошло 12 лет с тех пор, как ваш клуб брал очки на «Сантьяго Бернабеу» и 28 лет с последней победы.
– Это историческое место, здесь играет команда, выигравшая больше всего трофеев в мире. Удовольствие? Тут его особо не испытываешь, мы играем за очки, и здесь соперникам приходится много страдать.
– Вы верите в кризис «Реала», что думаете о разговорах об этом?
– Для меня рассказы о кризисе в «Реале» звучат как шутка. С этим тренером, с этой командой, с этим стадионом и с этой публикой... Немного похоже на шутку, ну да ладно.
– Что нужно сделать «Эспаньолу», чтобы набрать очки на «Бернабеу»?
– Первое, что нужно сделать – быть командой, забыть о том, чего нам хотелось бы – атаковать – и больше сосредоточиться на защите.
Нужно избавиться от страха потерпеть неудачу, посмотрим, не допустят ли наши соперники ошибок, – сказал тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес.
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