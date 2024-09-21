Анчелотти о Винисиусе, Мбаппе и Родриго: «Я не говорю, что им надо отрабатывать в защите, но «Реалу» нужно сократить разрыв между атакой и полузащитой»
Карло Анчелотти оценил оборонительную работу атакующих футболистов «Реала».
«Цель команды – действовать компактно. Если Винисиус, Мбаппе и Родриго пытаются прессинговать, а наши полузащитники и защитники не поднимаются выше, то проблема не в этой троице.
Я не говорю, что им нужно отрабатывать в защите, но нам нужно немного сократить разрыв между атакой и полузащитой.
Я понимаю, вы думаете, что несбалансированность связана с тем, что наши атакующие футболисты не отрабатывают в обороне, но это не так, потому что я не прошу их выполнять функции полузащитников и защитников.
Я мог бы выпустить троих защитников, но потому это и называется балансом, что есть работа с мячом, а есть работа без мяча», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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