Анчелотти о Винисиусе, Мбаппе и Родриго: «Я не говорю, что им надо отрабатывать в защите, но «Реалу» нужно сократить разрыв между атакой и полузащитой»

Карло Анчелотти оценил оборонительную работу атакующих футболистов «Реала».

«Цель команды – действовать компактно. Если Винисиус, Мбаппе и Родриго пытаются прессинговать, а наши полузащитники и защитники не поднимаются выше, то проблема не в этой троице.

Я не говорю, что им нужно отрабатывать в защите, но нам нужно немного сократить разрыв между атакой и полузащитой.

Я понимаю, вы думаете, что несбалансированность связана с тем, что наши атакующие футболисты не отрабатывают в обороне, но это не так, потому что я не прошу их выполнять функции полузащитников и защитников.

Я мог бы выпустить троих защитников, но потому это и называется балансом, что есть работа с мячом, а есть работа без мяча», – сказал главный тренер «Реала ».