Мареска о трансферах: «У «Челси» очень хорошая команда, но «Сити» и «Арсенал» впереди всех. Нам нужны точечные приобретения»

Энцо Мареска рассказал, что поможет «Челси» приблизиться к «Сити» и «Арсеналу».

– Думаю, что мы – очень хорошая команда, но есть «Манчестер Сити » и «Арсенал » – эти клубы впереди нас, несомненно.

Надеюсь, если мы будем прогрессировать и продолжать совершенствоваться, мы сможем постепенно приблизиться к ним. Но совершенно очевидно, что в данный момент «Арсенал» и «Ман Сити» опережают всех остальных.

Как я уже говорил, причина в том, что один клуб работает девять лет с одним и тем же тренером (Пеп Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году – Спортс’‘), другой (Микель Артета в «Арсенале» – Спортс’‘) – пять лет. В остальных клубах тренеры работают меньше.

– Означает ли это, что «Челси» нужно купить еще больше игроков?

– Цель после летнего окна – попытаться сделать меньше операций, но более точечных, конкретных. Это цель на январь и на следующее лето. Надеюсь, так и будет, – сказал главный тренер «Челси» Мареска .

«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам