«Ман Сити» лидирует в АПЛ с 12 очками после 4 туров, у «Арсенала» и «Ньюкасла» по 10 баллов, у «Ливерпуля» и «Виллы» – по 9. «МЮ» – 10-й с 6 очками

«Манчестер Сити» единолично лидирует в АПЛ после 4 туров.

Только команда Пепа Гвардиолы выиграла все четыре матча в новом чемпионате. У нее 12 очков.

Следом идут «Арсенал » и «Ньюкасл », набравшие по 10 баллов, за ними – «Ливерпуль » и «Астон Вилла» (по 9).

«Челси » занимает восьмую строчку с 7 очками, «Манчестер Юнайтед » – десятую с 6 очками.

Проиграли все свои матчи только «Саутгемптон» и «Эвертон».