«Ман Сити» лидирует в АПЛ с 12 очками после 4 туров, у «Арсенала» и «Ньюкасла» по 10 баллов, у «Ливерпуля» и «Виллы» – по 9. «МЮ» – 10-й с 6 очками
«Манчестер Сити» единолично лидирует в АПЛ после 4 туров.
Только команда Пепа Гвардиолы выиграла все четыре матча в новом чемпионате. У нее 12 очков.
Следом идут «Арсенал» и «Ньюкасл», набравшие по 10 баллов, за ними – «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 9).
«Челси» занимает восьмую строчку с 7 очками, «Манчестер Юнайтед» – десятую с 6 очками.
Проиграли все свои матчи только «Саутгемптон» и «Эвертон».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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