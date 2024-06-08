Генсек РФС о женском футболе: «Рост качества очевиден, его интересно смотреть. В России 650 тысяч девочек занимаются в проекте «Футбол в школе» – это 47% от всех»

Максим Митрофанов высказался о большом росте популярности женского футбола в РФ.

Сегодня женская команда обыграла « » со счетом 1:0 в финале Winline Суперкубка России.

«Мне кажется, что игра классная, понятно, что девчонки не так часто играют на больших аренах, крупных турнирах, с большим количеством зрителей.

Но здорово, что это чаще и чаще происходит, кажется правильным, что организовываются эти мероприятия в таком формате. Надеюсь, что и дальше в регулярных соревнованиях мы будем видеть больше и больше болельщиков на трибунах на женском футболе.

Я точно вижу рост уровня женского футбола в России, потому что я отвечаю за цифры. 47 процентов всех занимающихся футболом в рамках проекта « в школе» – это девочки, порядка 650 тысяч человек.

Растет количество женщин, уже увеличилось за последние четыре года в два раза, которые систематически занимаются футболом, почти в два раза увеличилось количество команд в Суперлиге, по качеству рост очевиден всем, принципиально другой футбол, его интересно смотреть.

Поэтому нам хочется верить, что все усилия прежде всего самих девчонок, клубов и всего российского футбола не проходят даром», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Матч за женский Суперкубок России посетили 15 063 человека – лучший результат в истории турнира