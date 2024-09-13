Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» против «Лилля», «ПСЖ» и «Монако» Головина проведут матчи в субботу, «Тулуза» примет «Гавр» Кузяева в воскресенье
«Сент-Этьен» примет «Лилль» в 4-м туре Лиги 1.
В субботу «ПСЖ» сыграет с «Брестом», «Монако» Александра Головина приедет в гости к «Осеру».
«Тулуза» примет «Гавр» Далера Кузяева в воскресенье.
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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