«Мудрик – примерно как Винисиус в «Реале», тоже на оборону не отрабатывает. Респект «Шахтеру» за продажу за 70 млн. И нам респект, что сделали ему такую обертку». Экс-тренер «Шахтера» Беньо о вингере

Экс-тренер «Шахтера» сравнил Михаила Мудрика с Винисиусом Жуниором.

– Трансфер Мудрика за 70 миллионов евро стал топ-событием для украинского футбола. Как вы его восприняли?

– Для меня самого такая цифра была поразительной, поэтому здесь респект менеджменту клуба, президенту, что они сумели продать игрока за столь немаленькие средства.

Нам маленький респект, что мы его подготовили за эти полгода, сделали ему такую ​​обертку. Миша быстр и очень опасен, значит, надо создать условия, когда он сможет использовать пространство и с мячом встретиться лицом к чужим воротам на скорости.

Это его фишка, а вот в защите он меньше работает. Значит, нужно сделать так, чтобы другие футболисты компенсировали этот аспект в его игре. Мы ведь не просто так использовали Степу, Колю Матвиенко и Жору Судакова в защите.

Мудрик – примерно как Винисиус в «Реале ». Он также на оборону так не отрабатывает.

У нас с Йови всегда такая философия, что сильные качества игрока нужно использовать как можно лучше, а слабые стороны чтобы не было видно. Это означает, что они должны быть компенсированы другими игроками. В этом же суть футбола, что это командная игра.

– Мудрику стоит оставаться в «Челси» или лучше попробовать себя в другой команде?

– Он в такой ситуации, когда не может даже уйти. Там постоянная ротация тренеров.

Каждый приходящий тренер видит его талант и пытается использовать, но когда дело доходит до игры, то становится заметной его слабая сторона – игра без мяча, игра на оборону, в прессинге. Возможно, она сразу блокирует тренера, и на него уже не рассчитывают.

Будь там тренер, который бы работал в «Челси» хотя бы два года, и он действительно не рассчитывал бы на Мудрика – тогда лучше уйти. Каждый тренер дает ему шанс. Просто у него такой возраст, что нужно играть.

Миша такой игрок, что ему легче играть, когда есть доверие. Он очень специфичен. К таким игрокам нужно найти подход. Йови это сразу увидел. И сделал все так, чтобы он действительно принес пользу команде. И это сработало.

Мудрик – очень хороший человек. Он, может быть, такой интроверт, закрытый в общении, не подпускает к себе совсем близко людей. Мне бы очень хотелось, чтобы у него все получилось, потому что он действительно талантливый игрок. Просто нужно правильно использовать его талант, – заявил Юрий Беньо, ассистировавший Игору Йовичевичу в «Шахтере », в интервью Tribuna.com.