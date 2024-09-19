«Челси» может отдать Мудрика в аренду зимой и открыт для продажи. Им интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ (TEAMtalk)
Михаил Мудрик может покинуть «Челси».
По данным TEAMtalk, украинский вингер «Челси» может сменить клуб зимой, чтобы получать больше игровой практики. Лондонцы открыты для продажи футболиста в зимнее окно, а источники описывают уход из клуба как «весьма возможный».
При этом наиболее вероятный вариант – уход на правах аренды зимой.
Отмечается, что Мудриком интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ. Интерес мюнхенцев не такой активный, как в прошлом сезоне, но они все равно присматриваются к вингеру.
Кроме того, зимой «Челси» могут покинуть «несколько второстепенных игроков».
В этом сезоне Мудрик поучаствовал лишь в двух матчах АПЛ, проводят на поле в среднем по 30 минут.
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