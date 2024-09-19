«Челси» может отдать Мудрика в аренду зимой и открыт для продажи. Им интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ (TEAMtalk)

Михаил Мудрик может покинуть «Челси».

По данным TEAMtalk, украинский вингер «Челси » может сменить клуб зимой, чтобы получать больше игровой практики. Лондонцы открыты для продажи футболиста в зимнее окно, а источники описывают уход из клуба как «весьма возможный».

При этом наиболее вероятный вариант – уход на правах аренды зимой.

Отмечается, что Мудриком интересуются «Бавария », «Марсель » и клубы АПЛ . Интерес мюнхенцев не такой активный, как в прошлом сезоне, но они все равно присматриваются к вингеру.

Кроме того, зимой «Челси» могут покинуть «несколько второстепенных игроков».

В этом сезоне Мудрик поучаствовал лишь в двух матчах АПЛ, проводят на поле в среднем по 30 минут.