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  • «Челси» может отдать Мудрика в аренду зимой и открыт для продажи. Им интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ (TEAMtalk)
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«Челси» может отдать Мудрика в аренду зимой и открыт для продажи. Им интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ (TEAMtalk)

Михаил Мудрик может покинуть «Челси».

По данным TEAMtalk, украинский вингер «Челси» может сменить клуб зимой, чтобы получать больше игровой практики. Лондонцы открыты для продажи футболиста в зимнее окно, а источники описывают уход из клуба как «весьма возможный».

При этом наиболее вероятный вариант – уход на правах аренды зимой.

Отмечается, что Мудриком интересуются «Бавария», «Марсель» и клубы АПЛ. Интерес мюнхенцев не такой активный, как в прошлом сезоне, но они все равно присматриваются к вингеру.

Кроме того, зимой «Челси» могут покинуть «несколько второстепенных игроков».

В этом сезоне Мудрик поучаствовал лишь в двух матчах АПЛ, проводят на поле в среднем по 30 минут.

Опубликовано: Sports
Источник: TEAMtalk
logoБавария
logoМарсель
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoМихаил Мудрик
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