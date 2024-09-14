«Мудрику тяжело, в «Челси» психологическое давление – 40 человек в команде. Он не очень-то справляется. Вспомните его феерические голы в ЛЧ – а сейчас нет баланса между игрой и состоянием». Нагорняк о вингере

Сергей Нагорняк отметил психологическое давление на Михаила Мудрика.

«С Чехией Мудрик был похож на себя. Особенно в начале второго тайма. Он демонстрировал свои лучшие качества, включая скорость.

Понятно, что ему тяжело. У него в «Челси » психологическое давление – сорок человек в команде. На него постоянно оказывают колоссальное психологическое давление. Как по мне, он не очень-то справляется с ним.

Вспомните Мудрика, игравшего за «Шахтер» в Лиге чемпионов, и его феерические голы. Да, в «Челси» период адаптации был. Он старается, но у него нет баланса между игрой и психологическим состоянием», – сказал бывший форвард «Спартака» и сборной Украины в интервью Sport.ua.