Вилли Орбан: «Я люблю футбол, но Родри прав, игр слишком много. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны. Все это может стать опасным для здоровья»
«Родри прав, игр слишком много. Начинается Лига чемпионов – путешествие, которое, надеюсь, будет долгим и не навредит моему здоровью.
Я люблю футбол, Лигу чемпионов, люблю играть за свою страну, Венгрию, люблю Бундеслигу. Короче говоря, я люблю свою работу и наслаждаюсь привилегией превратить свое хобби в профессию.
Но наша работа предполагает физические нагрузки и усилия, и существуют естественные пределы. Даже если мое сердце хочет все больше и больше футбола, мое тело не в состоянии с ним справиться. Мы сейчас на том этапе, когда все это может стать опасным для нашего здоровья.
Лучшие игроки, выступающие на постоянной основе за национальную сборную, в международных турнирах, а скоро и на клубном ЧМ, проводят запредельное число матчей. Времени для отдыха тела почти нет. И это не говоря уже о психологическом здоровье. Разумеется, когда игрок постоянно в разъездах и пытается проявить себя с лучшей стороны, это сказывается на нем. Одно накладывается на другое, и в результате может пострадать и уровень игры.
Вот почему я согласен с Родри: матчей слишком много, и мы, игроки, должны быть особенно внимательны в этом сезоне. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны, а здоровье всегда должно быть на первом месте», – приводит Marca слова защитника «Лейпцига».
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