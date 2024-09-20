  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вилли Орбан: «Я люблю футбол, но Родри прав, игр слишком много. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны. Все это может стать опасным для здоровья»
1

Вилли Орбан: «Я люблю футбол, но Родри прав, игр слишком много. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны. Все это может стать опасным для здоровья»

Вилли Орбан поддержал Родри, критикующего плотный график матчей.

«Родри прав, игр слишком много. Начинается Лига чемпионов – путешествие, которое, надеюсь, будет долгим и не навредит моему здоровью.

Я люблю футбол, Лигу чемпионов, люблю играть за свою страну, Венгрию, люблю Бундеслигу. Короче говоря, я люблю свою работу и наслаждаюсь привилегией превратить свое хобби в профессию.

Но наша работа предполагает физические нагрузки и усилия, и существуют естественные пределы. Даже если мое сердце хочет все больше и больше футбола, мое тело не в состоянии с ним справиться. Мы сейчас на том этапе, когда все это может стать опасным для нашего здоровья.

Лучшие игроки, выступающие на постоянной основе за национальную сборную, в международных турнирах, а скоро и на клубном ЧМ, проводят запредельное число матчей. Времени для отдыха тела почти нет. И это не говоря уже о психологическом здоровье. Разумеется, когда игрок постоянно в разъездах и пытается проявить себя с лучшей стороны, это сказывается на нем. Одно накладывается на другое, и в результате может пострадать и уровень игры.

Вот почему я согласен с Родри: матчей слишком много, и мы, игроки, должны быть особенно внимательны в этом сезоне. Неважно, сколько миллионов зарабатывает человек, физические ограничения реальны, а здоровье всегда должно быть на первом месте», – приводит Marca слова защитника «Лейпцига».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Венгрии по футболу
logoВилли Орбан
logoРБ Лейпциг
календарь
logoРодри
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп о забастовке игроков: «Изменения должны исходить от них. Футбольный бизнес может существовать без владельцев, директоров и тренеров, но не без футболистов»
93сегодня, 13:18
Кунде о забастовке игроков: «Придет время объявить ее – это единственный способ заставить власти прислушаться к нам. 70 матчей за сезон – это безумие»
10818 сентября, 18:11
PFA о словах Родри про забастовку: «Игроки все яснее выражают свои чувства и хотят, чтобы к ним прислушивались. Перегруженность календаря – проблема для всех в футболе»
1117 сентября, 15:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семак о борьбе за титул РПЛ: «Со стороны кажется, что «Зениту» легко – у меня нет такого впечатления. У «Динамо» есть шансы»
1021 минуту назад
Сделали для спортивных трансляций афиши фильмов. Вот что получилось!
133 минуты назадСпецпроект
Гюндоган о «Ман Сити»: «Пеп – дирижер оркестра, управляет всем, гоняет нас по-прежнему»
138 минут назад
Медведев о словах Амарала об отказе от Глушенкова: «Какие-то спартаковские ужасы. Ищут оправдания, что просмотрели классного футболиста»
4053 минуты назад
«Футболисты у нас избалованные, Глушенков – один из таких. Для любого спортсмена выступление за сборную должно быть честью». Тарасова о словах игрока «Зенита»
3558 минут назад
Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА
24459 минут назад
Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции зашкаливали, я просто счастлив! ​Я долго этого ждал, это большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что все было не зря»
24сегодня, 16:32
Фанат «Барселоны» показал баннер с нацистским лозунгом, измененным под фамилию Флика, на матче с «Монако». В клубе осудили этот поступок
17сегодня, 16:32
Рабинер о матче памяти Садырина: «Нам говорят: в Питере очень любят футбол, «Зенит» – самая популярная команда страны. А на трехтысячных трибунах тысяча человек максимум. Стыд»
52сегодня, 16:23Фото
Ла Лига добилась блокировки нелегального сервиса с трансляциями в Латинской Америке: «Это пример для всего мира в борьбе с пиратством и мошенничеством»
9сегодня, 16:17
Ко всем новостям
Последние новости
Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Но нет команд, в которые я бы не вписался»
3 минуты назад
Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»
524 минуты назад
«Всех к иноагентам причислять некорректно, неправильно делать врагов страны из молодых людей. Депутаты порой некорректно высказываются». Стрепетов о словах Свищева про Глушенкова
434 минуты назад
Глава пресс-службы «Спартака»: «Орлов – уважаемый человек в возрасте, но от его слов ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга...»
845 минут назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Черноморец», «Уфа» уступила «Чайке»
2сегодня, 16:30Live
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
3сегодня, 16:30Live
Директор «Ростова» о судействе в РПЛ: «Карпин правильно заостряет внимание, ЭСК считает, что арбитр всегда прав. Мы просим, чтобы были единые трактовки идентичных эпизодов»
1сегодня, 16:28
Зидан, Бекхэм и Буффон появились в релизном трейлере FC 25
сегодня, 16:25Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
9сегодня, 15:30Live
«Рубин» сыграет в одной группе с ташкентским «Локомотивом», «Нефтехимиком», «Уфой» и ДФЛ на детском турнире «Кубок Востока»
1сегодня, 15:30Фото