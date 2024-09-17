PFA о словах Родри про забастовку: «Игроки все яснее выражают свои чувства и хотят, чтобы к ним прислушивались. Перегруженность календаря – проблема для всех в футболе»

В PFA прокомментировали слова Родри о забастовке игроков.

Полузащитник «Манчестер Сити » допустил , что футболисты прибегнут к такой мере из-за плотного календаря матчей.

«Перегруженность календаря и растущая нагрузка на игроков больше не являются проблемой, которая может возникнуть в будущем. Она уже возникла. Это тот год, когда мы можем взглянуть на календарь и четко сказать: «Это неправильно».

Игроки это видят, и сейчас они это испытывают на себе. Они все яснее выражают свои чувства, но, как я уже говорил ранее, это проблема не только для игроков – это проблема для всех в футболе.

Мы, профсоюзы, уже предпринимаем юридические действия, чтобы оспорить [такой график], и игроки теперь открыто говорят о том, какие у них есть варианты, чтобы добиться изменений. Они хотят, чтобы к ним прислушивались, и руководители должны обратить на это внимание», – заявил генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Махета Моланго.