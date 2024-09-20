Директор «Бетиса» о Виллиане Жозе: «Мы отдали «Спартаку» хорошего футболиста, а почему он сейчас в плохой форме – вопрос не ко мне»
Спортивный директор «Бетиса» высказался о Виллиане Жозе.
Бразилец перешел в московский клуб из «Бетиса» летом за 2 млн евро и прибыл в расположение красно-белых с лишним весом. 32-летний форвард провел за «Спартак» 181 минуту и не сделал ни одного результативного действия.
– Виллиан Жозе почти не играет в России, и болельщики «Спартака» хотят его вернуть обратно в «Бетис». Это возможно?
– Нет, потому что мы не ищем игрока на позицию нападающего. Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно.
– В России есть мнение, что вы продали травмированого игрока. Это так?
– Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме – не знаю. Этот вопрос не ко мне, – сказал Ману Фахардо.
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24.ru
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